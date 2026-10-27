Поезд сошел с рельсов в Подмосковье

27 октября 2026, 17:07

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Яничкино в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Западного МСУТ СК России.