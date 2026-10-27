Поезд сошел с рельсов в Подмосковье
Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Яничкино в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Западного МСУТ СК России.
По данным ведомства, вечером 26 октября при перестановке грузового состава с одного пути на другой был допущен проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате с рельсов сошли три вагона поезда.
В заявлении уточняется, что никто не пострадал. Сейчас виновник и сумма ущерба устанавливаются. На опубликованном фото можно заметить один из вагонов без видимых серьезных повреждений.
Ранее сообщалось, что пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы. Пострадавшую экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.
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