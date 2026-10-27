Россиянин удирал от сотрудников ДПС и угрожал им «Калашом»
В Магасе 28-летний водитель устроил погоню от полицейских, а после задержания пригрозил им автоматом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Ингушетии, пишет «Лента.ру».
Инцидент произошел вечером 26 октября. Сотрудники полиции остановили черную Toyota Camry на контрольно-заградительном посту в Магасе.
Водитель отказался показывать документы и нажал на газ, пытаясь скрыться. Инспекторы ДПС догнали нарушителя, однако при появлении полицейских мужчина достал автомат Калашникова и пригрозил открыть огонь.
В настоящее время водителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). По данным Telegram-канала Mash Gor, в машине нарушителя обнаружили два магазина с 60 патронами. Изъятый арсенал направили на экспертизу.
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