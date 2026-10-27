Россиянин удирал от сотрудников ДПС и угрожал им «Калашом»

27 октября 2026, 16:15

В Магасе водитель Toyota угрожал сотрудникам ДПС стрельбой из автомата

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Магасе 28-летний водитель устроил погоню от полицейских, а после задержания пригрозил им автоматом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Ингушетии, пишет «Лента.ру».