Погиб военный блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз

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Российский военный корреспондент и блогер Андрей Морозов, более известный по своему позывному «Мурз», скончался. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.
«Спи спокойно, Мурз», — написал КофманМорозов занимался ведением канала о событиях в зоне специальной военной операции. У «Мурза» более 100 тысяч подписчиков.
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Алина Юрчак