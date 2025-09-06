Российский школьник поссорился с одноклассником и ударил его ножом в спину

06 сентября 2025, 12:26

В Тыве 15-летний школьник ударил одноклассника ножом в спину

Фото: iStock/GankaTt

В Тыве подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со сверстником. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло днем 4 сентября в Кызыле. В тот день двое одноклассников 15 и 16 лет выяснили отношения. В пылу ссоры младший из них замахнулся ножом на старшего.



В результате пострадавшего школьника госпитализировали с раной на спине. В каком состоянии находится юноша, не уточняется. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

«Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.