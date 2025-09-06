Достижения.рф

Российский школьник поссорился с одноклассником и ударил его ножом в спину

В Тыве 15-летний школьник ударил одноклассника ножом в спину
Фото: iStock/GankaTt

В Тыве подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со сверстником. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.



По версии следствия, все произошло днем 4 сентября в Кызыле. В тот день двое одноклассников 15 и 16 лет выяснили отношения. В пылу ссоры младший из них замахнулся ножом на старшего.

В результате пострадавшего школьника госпитализировали с раной на спине. В каком состоянии находится юноша, не уточняется. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

«Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Ранее в Свердловской области произошел похожий инцидент: восьмилетняя девочка ударила ножом одноклассника из-за соры.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0