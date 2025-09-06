Российский школьник поссорился с одноклассником и ударил его ножом в спину
В Тыве 15-летний школьник ударил одноклассника ножом в спину
В Тыве подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со сверстником. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло днем 4 сентября в Кызыле. В тот день двое одноклассников 15 и 16 лет выяснили отношения. В пылу ссоры младший из них замахнулся ножом на старшего.
В результате пострадавшего школьника госпитализировали с раной на спине. В каком состоянии находится юноша, не уточняется. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.
«Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.Ранее в Свердловской области произошел похожий инцидент: восьмилетняя девочка ударила ножом одноклассника из-за соры.