В Петербурге мигрант избил жену и похитил полуторагодовалого сына
В Санкт-Петербурге задержали 47-летнего мигранта, подозреваемого в нападении на жену и похищении собственного сына. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в квартире на улице Крыленко. Мужчина схватился за нож и пригрозил им находившимся там родственникам. Затем он избил 30-летнюю жену, забрал их полуторагодовалого сына в легкой одежде и скрылся на машине в неизвестном направлении.
Позже иностранец позвонил супруге и потребовал отдать документы на мальчика, угрожая в противном случае причинить ему вред.
Правоохранители ввели план «Перехват». Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили автомобиль, в котором находились подозреваемый, его 50-летний брат и ребенок.
Мужчин задержали, один из них оказал сопротивление, и к нему применялась сила. Мальчика передали в социальное учреждение до выяснения обстоятельств.
