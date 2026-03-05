В Петербурге мигрант избил жену и похитил полуторагодовалого сына

05 марта 2026, 16:10

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнего мигранта, подозреваемого в нападении на жену и похищении собственного сына. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.