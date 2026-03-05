В Домодедово прокуратура контролирует дело об инсценировке похищения подростками

05 марта 2026, 10:52

Фото: iStock/Fedorovekb

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о вымогательстве у местной жительницы в особо крупном размере. Речь идет о случае, когда подростки по указке неизвестных инсценировали собственное похищение и потребовали у родственников выкуп.





По информации надзорного ведомства, злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой и с помощью методов социальной инженерии убедили ее покинуть дом. 17 февраля 2026 года несовершеннолетняя уехала в другой регион, где встретилась с 16-летним подростком. Им также длительное время манипулировали неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.



Действуя по указаниям так называемых «кураторов», подростки инсценировали собственное похищение и отправили родственникам видеосообщения с требованием выкупа под угрозой насилия. Благодаря совместной работе оперативных подразделений правоохранительных органов при координации прокуратуры местонахождение несовершеннолетних установили в Туле. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.





«Преступники используют изощренные методы психологического воздействия и манипуляции, подстрекая несовершеннолетних к опасным действиям. Объясните детям главное правило: никогда не выполнять указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуют "помочь в спецоперации" или запугивают мнимыми угрозами. При поступлении любых подозрительных звонков или сообщений от якобы силовиков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить об этом родителям или в полицию», — заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Подобные случаи показывают, насколько серьёзным может быть влияние мошенников на несовершеннолетних. Злоумышленники фактически вовлекают подростков в опасные сценарии. Важно своевременно разъяснять все возможные риски общения с незнакомыми людьми в цифровой среде. Открытый диалог в семье и внимательное отношение к поведению в интернете позволит снизить вероятность вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия», — подчеркнул он.