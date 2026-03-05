В Домодедово прокуратура контролирует дело об инсценировке похищения подростками
Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о вымогательстве у местной жительницы в особо крупном размере. Речь идет о случае, когда подростки по указке неизвестных инсценировали собственное похищение и потребовали у родственников выкуп.
По информации надзорного ведомства, злоумышленники вступили в переписку с 17-летней девушкой и с помощью методов социальной инженерии убедили ее покинуть дом. 17 февраля 2026 года несовершеннолетняя уехала в другой регион, где встретилась с 16-летним подростком. Им также длительное время манипулировали неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.
Действуя по указаниям так называемых «кураторов», подростки инсценировали собственное похищение и отправили родственникам видеосообщения с требованием выкупа под угрозой насилия. Благодаря совместной работе оперативных подразделений правоохранительных органов при координации прокуратуры местонахождение несовершеннолетних установили в Туле. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц.
«Преступники используют изощренные методы психологического воздействия и манипуляции, подстрекая несовершеннолетних к опасным действиям. Объясните детям главное правило: никогда не выполнять указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуют "помочь в спецоперации" или запугивают мнимыми угрозами. При поступлении любых подозрительных звонков или сообщений от якобы силовиков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить об этом родителям или в полицию», — заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев также отметил, что подобные случаи демонстрируют масштабы влияния мошенников на подростков.
«Подобные случаи показывают, насколько серьёзным может быть влияние мошенников на несовершеннолетних. Злоумышленники фактически вовлекают подростков в опасные сценарии. Важно своевременно разъяснять все возможные риски общения с незнакомыми людьми в цифровой среде. Открытый диалог в семье и внимательное отношение к поведению в интернете позволит снизить вероятность вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия», — подчеркнул он.