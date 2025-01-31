Задержанного на Бали бойца ММА Хасана Асхабова подозревают в похищении украинца

Фото: istockphoto/Galina Vashchenko
Задержанный на Бали боец ММА Хасан Асхабов подозревается в похищении гражданина Украины. Об этом пишет Baza, ссылаясь на полицию Индонезии. Кроме того, Асхабова подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Известно, что мужчину ранее задерживали на территории Таиланда за схожее преступление.
Задержание Асхабова проходило накануне в местной авиагавани, откуда он собирался полететь в ОАЭ.
Индонезийские правоохранители добавили, что в деле фигурируют еще девять подозреваемых россиян.
Хасан Асхабов — титулованный боец, на счету которого более 20 побед и два поражения. С 2015 года он являлся чемпионом мира WWFC в полулегком весе.
Ранее сообщалось, кого помогли задержать спецназовцы Росгвардии.
Читайте также:
В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
«Это ее сломало»: молодая учительница погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа
Индонезийские правоохранители добавили, что в деле фигурируют еще девять подозреваемых россиян.
Хасан Асхабов — титулованный боец, на счету которого более 20 побед и два поражения. С 2015 года он являлся чемпионом мира WWFC в полулегком весе.
Ранее сообщалось, кого помогли задержать спецназовцы Росгвардии.
Читайте также:
В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
«Это ее сломало»: молодая учительница погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа
Никита Кротов