В Жуковском аферист выманил у пенсионера золото за поддельную красную икру

Дело о мошенничестве, связанное с продажей фальсифицированной красной икры, рассмотрел Жуковский городской суд Московской области, виновным признан житель округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, в Жуковском аферист подошёл на улице к пенсионеру и предложил ему купить красную икру по заниженной цене. Пожилой человек согласился, однако денег при себе у него не было, поэтому он пригласил мошенника к себе домой. Дома злоумышленник вынудил мужчину и его жену отдать в уплату за несколько банок икры золотые украшения», — говорится в сообщении.Вскоре пенсионер обнаружил, что икра фальсифицированная. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.
Полиция вычислила продавца и задержала по месту его проживания в Домодедове. Изъятые золотые изделия были возвращены законному владельцу.
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