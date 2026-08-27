Похитивший девочку дагестанец порезал полицейских при задержании
Дагестанец, похитивший пятилетнюю дочь знакомой, напал с ножом на полицейских при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, злоумышленник порезал ножом кисти рук и грудь старшему оперуполномоченному, а также оставил резаную рану на левой кисти командира взвода ППСП.
Напомним, все произошло 25 августа в одном из сел Хивского района. Мужчина забрал девочку из дома, силой усадил ее в свою машину и увез на окраину леса, где удерживал всю ночь и угрожал ножом. Мотивом преступления послужил отказ 44-летней матери пострадавшей от романтических отношений с ним. При задержании похититель сопротивлялся и пригрозил расправой над ребенком.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство и похищении человека.
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