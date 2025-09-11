Появилась информация о секретных завещаниях Армани

11 сентября 2025, 23:41

Ansa: Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания

Фото: iStock/simpson33

Итальянский модельер Джорджо Армани составил два завещания, содержание которых пока остается неизвестным. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на данные миланского нотариального архива.





Оба документа были написаны Армани от руки: первое завещание датировано 15 марта, второе — 5 апреля. Запечатанный конверт с ними вскрыли 9 сентября, после смерти дизайнера.



Напомним, что модельер и бизнес-магнат скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти была подтверждена представителями его модного дома 4 сентября. Считается, что последствия коронавируса ускорили уход Армани из жизни — за несколько недель до смерти у него диагностировали лёгочную инфекцию.



