Появилась информация о секретных завещаниях Армани
Ansa: Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания
Итальянский модельер Джорджо Армани составил два завещания, содержание которых пока остается неизвестным. Об этом пишет агентство Ansa со ссылкой на данные миланского нотариального архива.
Оба документа были написаны Армани от руки: первое завещание датировано 15 марта, второе — 5 апреля. Запечатанный конверт с ними вскрыли 9 сентября, после смерти дизайнера.
Напомним, что модельер и бизнес-магнат скончался в возрасте 91 года. Информация о смерти была подтверждена представителями его модного дома 4 сентября. Считается, что последствия коронавируса ускорили уход Армани из жизни — за несколько недель до смерти у него диагностировали лёгочную инфекцию.
Умер модельер Джорджо Армани
Джорджо Армани был одной из самых значительных фигур в истории современной моды. Он основал свой бренд «Giorgio Armani» в 1975 году и всего за несколько десятилетий построил глобальную империю, в которую входят линии готовой одежды, аксессуаров, парфюмерии и дизайнерского интерьера.
Поскольку у Армани не было детей или супруги, он сумел разделить имущество без выделения обязательной доли для ближайших родственников. Согласно имеющейся информации, наследниками могут стать племянницы Сильвана и Роберта, а также племянник Андреа Камерана.