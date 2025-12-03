Достижения.рф

Politico: ЕК хочет дать Украине кредит на €165 млрд за счет активов России

Фото: istockphoto/nevarpp

Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине кредит в размере €165 млрд, используя замороженные активы России.



Об этом 3 декабря сообщила газета Politico, ссылаясь на внутренние документы.

В публикации отмечается, что комиссары называют займ «репарационным».

Кроме того, уточняется, что ЕК направила странам ЕС юридические предложения по экспроприации российских активов. В общей сложности комиссия планирует изъять €210 млрд российских активов.

Ранее сообщалось, что в США озвучили главную проблему в урегулировании конфликта на Украине.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0