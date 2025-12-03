Politico: ЕК хочет дать Украине кредит на €165 млрд за счет активов России
Еврокомиссия (ЕК) предложила предоставить Украине кредит в размере €165 млрд, используя замороженные активы России.
Об этом 3 декабря сообщила газета Politico, ссылаясь на внутренние документы.
В публикации отмечается, что комиссары называют займ «репарационным».
Кроме того, уточняется, что ЕК направила странам ЕС юридические предложения по экспроприации российских активов. В общей сложности комиссия планирует изъять €210 млрд российских активов.
Ранее сообщалось, что в США озвучили главную проблему в урегулировании конфликта на Украине.
Читайте также: