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Политик провел ночь в туалете парламента по одной причине и чуть не задохнулся

VRT: Политик провел ночь в туалете парламента из-за сломанного замка в Бельгии
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Брюсселе депутат бельгийского парламента Фредерик Эренс оказался заперт в туалетной кабинке на всю ночь. Инцидент произошел из-за поломки дверного замка.



Как сообщает телеканал VRT, политик провел в заточении около 13 часов. Освободить его удалось только утром.

После инцидента парламентария госпитализировали с признаками кислородного голодания: вентиляция в помещении отключилась на ночь, и подача свежего воздуха прекратилась. Подробности выясняются.

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Никита Кротов

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