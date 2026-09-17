Политик провел ночь в туалете парламента по одной причине и чуть не задохнулся
VRT: Политик провел ночь в туалете парламента из-за сломанного замка в Бельгии
В Брюсселе депутат бельгийского парламента Фредерик Эренс оказался заперт в туалетной кабинке на всю ночь. Инцидент произошел из-за поломки дверного замка.
Как сообщает телеканал VRT, политик провел в заточении около 13 часов. Освободить его удалось только утром.
После инцидента парламентария госпитализировали с признаками кислородного голодания: вентиляция в помещении отключилась на ночь, и подача свежего воздуха прекратилась. Подробности выясняются.
Ранее пенсионерку заперли в магазине на Урале. Детали — в нашем материале.
Читайте также: