В МЧС сообщили о локализации пожара в промзоне Нижнего Новгорода

Фото: канал в MAX «МЧС Нижегородской области»/@mchs52

Пожар в промзоне Нижнего Новгорода удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.





Крупное возгорание произошло в Сормовском районе на улице Федосеенко, 59. Информацию об этом опубликовали 23 марта в 23:56 (мск). Отмечалось, что пламя охватило открытую площадку с резиной и расположенное рядом здание автосервиса.



На место оперативно прибыли огнеборцы. В работах принимают участие около 50 человек, они задействовали 15 едицин техники МЧС. В настоящий момент пожар на площади 1500 квадратных метров локализовали. Предварительно, погибших и пострадавших нет.



Ранее «Радио 1» передавало, что в жилой многоэтажке в Севастополе прогремел взрыв. В здании началось возгорание, пострадали как минимум четыре человека.