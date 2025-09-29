Достижения.рф

Воронежские полицейские проверят включившего на могиле солдат американский рэп

Фото: istockphoto/???? ??????

Воронежская полиция проверит видео с подростком, который залез ногами на плиту братской могилы с перечнем погибших солдат, включил американский рэп и снял ролик для публикации.



Как пишет РИА Новости, в региональном УМВД сообщили, что в полицию официальных заявлений по этому факту не поступало, однако по представленной видеозаписи проведут проверку и дадут правовую оценку.

Перед этим стало известно, что в Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину. Монумент находится в городе Пула. По информации российского посольства в Загребе, злоумышленники закрасили бюст, нанеся проукраинские надписи.

Повреждения устранили, правоохранители никак не комментировали произошедшее.

Никита Кротов

