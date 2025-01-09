Полицейские спасли химчан от нападения агрессивных собак

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Подмосковные полицейские устанавливают обстоятельствах нападения собак на людей в городском круге Химки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В дежурную часть МВД в Химках поступило сообщение о том, что на улице Кудрявцева две собаки нападают на граждан. Прибывшим на место полицейским удалось закрыть агрессивных питомцев в подъезде одного из домов до приезда хозяина. Им оказался местный житель 1970 года рождения. В результате инцидента один человек с укусами обратился в медучреждение», – говорится в сообщении.По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.
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Лора Луганская