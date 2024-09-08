РЕН-ТВ: иностранец домогался 16-летней школьницы в подмосковной Балашихе

Фото: istockphoto/Dzurag
Мигранта, домогавшегося школьницы в продуктовом магазине в Балашихе, задержали полицейские, передает телеканал РЕН-ТВ. Уточняется, что 55-летний иностранец стал хватать за интимные места девочку-подростка, а затем ее поцеловал.
Журналисты уточнили, что все произошло в неподалеку от станции «Салтыковская» линии МЦД-4. Злоумышленника задержали быстро.
Ранее сообщалось, что сантехник в одном из московских ЖК устроил секс-оргию в техническом помещении. Сначала местные жители услышали странные звуки, а потом вызвали стражей порядка, которые увидели мужчину в компании полуголых подруг.
Читайте также:
«Не смирился с разводом»: в Подмосковье гендиректор стройфирмы перерезал горло бывшей жене
Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и ударил ее по лицу
В Хабаровском крае два подростка разбили камнями окна на участке для голосования
«Он частично признал свою вину», — сообщил источник РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что сантехник в одном из московских ЖК устроил секс-оргию в техническом помещении. Сначала местные жители услышали странные звуки, а потом вызвали стражей порядка, которые увидели мужчину в компании полуголых подруг.
Читайте также:
«Не смирился с разводом»: в Подмосковье гендиректор стройфирмы перерезал горло бывшей жене
Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и ударил ее по лицу
В Хабаровском крае два подростка разбили камнями окна на участке для голосования
Никита Кротов