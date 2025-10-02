Под Тверью легковушка столкнулась с фурой, погибли два человека
На трассе М-9 «Балтия» в Тверской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Погибли два человека, сообщили в прокуратуре региона.
Авария произошла вечером 1 октября на 265-м километре автодороги. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.
В результате ДТП умерли водитель и пассажир легкового автомобиля. 47-летний мужчина за рулем фуры не пострадал.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Прокуратура Оленинского района Тверской области взяла на особый контроль установление всех обстоятельств аварии и ход процессуальной проверки.
