Полицейский надругался над пьяной туристкой в присутствии коллеги

Во Франции полицейский задержал пьяную туристку и изнасиловал в служебной машине
Во Франции арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании пьяной туристки из Британии в служебной машине. Об этом пишет местная газета Le Figaro.



Инцидент произошел 7 сентября в городе Обань на юго-востоке страны. В тот день трое правоохранителей обратили внимание на нетрезвую прохожую и решили доставить ее в отдел. По словам самой жертвы, при задержании ее посадили на заднее сиденье автомобиля, где один из них надругался над ней. На следующий день женщина заявила в полицию.

Вскоре подозреваемого заключили под стражу, обвинив в изнасиловании и злоупотреблении полномочиями. Его коллеге, в присутствии которого все случилось, предъявили обвинение в «умышленном непредотвращении преступления». Третий мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.

Управление национальной полиции департамента Буш-дю-Рон проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в Италии осудили 54-летнего охранника пляжа, который изнасиловал спавшую туристку.

Лидия Пономарева

