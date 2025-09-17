Полицейский надругался над пьяной туристкой в присутствии коллеги

17 сентября 2025, 19:24

Во Франции полицейский задержал пьяную туристку и изнасиловал в служебной машине

Фото: iStock/HJBC

Во Франции арестовали полицейского, обвиняемого в изнасиловании пьяной туристки из Британии в служебной машине. Об этом пишет местная газета Le Figaro.