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Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков

Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Москве уволили полицейского, который публиковал в социальных сетях рэп-композиции, содержащие нецензурную лексику и пропаганду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Решение о его увольнении было принято после того, как коллеги обратили внимание на его творчество, в частности на композицию под названием «МВД — не мое».

Согласно судебным документам, которые стали известны агентству, мужчина пытался оспорить решение о своей отставке в суде, однако его иск был отклонен.

До этого полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии. На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убивал его, однако позже во всем признался.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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#увольнение
#рэп
В Ростове-на-Дону установлены причины пожара в торговом центре
Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону мог произойти из-за замыкания в вывеске
24 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/grafoto

В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре, который, по предварительным данным, был вызван коротким замыканием в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. В ходе инцидента огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома, что потребовало незамедлительной эвакуации жителей.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты уже подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ситуация находится под контролем, спасатели предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий пожара.

Ранее сообщалось, что в результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии
«Ъ»: экс-владельца патронного завода в Климовске приговорили к 15 годам за хищения
24 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам колонии за хищение миллионов и акций, сообщает «Коммерсантъ».
Экс-хозяин ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин, 61 год, давно находится в международном розыске. Судебный процесс над ним длился три с половиной года.

КСПЗ — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия.

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Портилья-Сумин родился в Москве, но имеет гражданство Мексики. Его мать была замужем за советником мексиканского посольства в СССР. Московский областной суд рассматривал дело в закрытом режиме, обвиняя фигуранта в краже 179,1 миллиона рублей и 250 акций у предприятия и в легализации этих средств.

Фото: iStock/utah778

Ему также вменили преднамеренное банкротство завода и фальсификацию доказательств по гражданскому делу, но от наказания за эти эпизоды его освободили из-за истечения срока давности.

В прошлом Хорхе уже отбывал наказание — в декабре 1986 года его осудили на 14 лет за расправу над отчимом и домработницей. Тогда он провел время в колонии усиленного режима в Грузии.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, а затем распространился на кровлю стоящей рядом пятиэтажки.

Жителей начали эвакуировать.

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Все 22 сгоревшие на стоянке во Владивостоке машины восстановлению не подлежат
24 марта 2025, 07:00

Фото: iStock/Alesmunt

В результате крупного пожара на автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля, которые не подлежат восстановлению. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел рано утром на улице Пихтовая. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров и был ликвидирован без пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, зафиксированный на камерах наблюдения. В результате огня также пострадали гаражный кооператив и линия уличного освещения. На месте происшествия ощущается сильный запах гари, а охранник стоянки сообщил, что дым был настолько густым, что затруднял видимость на проезжей части. Прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении имущества.

Ранее стало известно, что в центре российского города огонь охватил торговый центр. Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В центре российского города огонь охватил торговый центр
МЧС: пожар начался в ТЦ «Галерея Астор» Ростова-на-Дону
24 марта 2025, 06:44

Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России борются с пожаром в торговом центре «Галерея Астор». Огонь охватил фасад здания на Будённовском проспекте, передает Telegram-канал МЧС России.
Предварительно, площадь возгорания достигла примерно 500 квадратных метров.
К тушению привлечены 70 человек и 19 единиц техники.

Работники центра рассказали, что пожар, возможно, начался в ночном клубе «Ля Мажор», расположенном внутри здания. Всех, кто находился в ТЦ, удалось эвакуировать без промедления, передает Telegram-канал Mash.



Ситуация осложняется угрозой распространения огня на соседние строения. Спасатели делают все возможное, чтобы локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона. За сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы.

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#спасатели
#работа
#мчс
#пожар
#возгорание
#тц
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«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков
Беляев: в Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 64% месячной нормы осадков
24 марта 2025, 06:32

Евгений Беляев (Фото: кадр видео Telegram @belyaev_official_pkgo)

Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона, за сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы. Глава города Евгений Беляев рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Снегопад не утихает, осложняя жизнь горожан и работу служб.

Сейчас на улицах трудятся около 50 снегоуборочных машин, но расчистка идет с трудом из-за брошенных на дорогах автомобилей. Снег идет мокрый и тяжелый, что добавляет проблем технике.

Власти решают, как эвакуировать транспорт, чтобы грейдеры могли освободить пути. Пока по городу ездят вахтовки, а главной задачей остается расчистка основных дорог и подъездов к больницам и школам для запуска автобусов.

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«Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта», — поделился глава города.
После короткой паузы осадки возобновились, и прогноз остается тревожным. Беляев призвал жителей не выезжать на дороги без крайней нужды и сообщил, что режим лавинной опасности в горных районах продлен до 27 марта.

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