Полицейский в Москве уволен за нецензурный рэп с пропагандой наркотиков

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В Москве уволили полицейского, который публиковал в социальных сетях рэп-композиции, содержащие нецензурную лексику и пропаганду наркотиков. Об этом пишет РИА Новости.
Решение о его увольнении было принято после того, как коллеги обратили внимание на его творчество, в частности на композицию под названием «МВД — не мое».
Согласно судебным документам, которые стали известны агентству, мужчина пытался оспорить решение о своей отставке в суде, однако его иск был отклонен.
До этого полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии. На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убивал его, однако позже во всем признался.
Ранее стало известно, что знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно судебным документам, которые стали известны агентству, мужчина пытался оспорить решение о своей отставке в суде, однако его иск был отклонен.
До этого полицейский случайно застрелил напарника из табельного оружия в Черкесии. На протяжении суток Али пытался убедить следователей, что не он убивал его, однако позже во всем признался.
Ранее стало известно, что знаменитый актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области за пьяное ДТП, нашел новую роль — диктора для утренней зарядки в колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова