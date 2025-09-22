Достижения.рф

Полицейский в Нидерландах застрелил подростка на глазах посетителей McDonald's

NL Times: полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка у McDonald's
Фото: istockphoto/DutchScenery

Полиция Нидерландов застрелила 15‑летнего подростка у McDonald's. Об этом сообщает NL Times.



По сведениям издания, несовершеннолетний украл электровелосипед и угрожал окружающим огнестрельным оружием. Злоумышленника неоднократно просили выбросить его, но когда он попытался убежать, полицейский открыл огонь.

Журналисты отмечают, что в момент инцидента рядом находилось много людей, в том числе дети. На место прибыла экстренная служба и медицинская травматологическая бригада, доставленная на вертолёте.

Никита Кротов

