Ссора двух компаний в отеле Киева привела к драке со стрельбой, есть погибшие

Фото: istockphoto/Helios8
Ссора, переросшая в стрельбу в одном из отелей Киева, унесла жизнь человека, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на правоохранителей. Трагедия произошла сегодня ночью.
«Событие произошло сегодня около 01:00 (02:00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем — потасовка. «От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — проинформировали полицейские.Отмечено, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного человека задержали, сейчас ищут стрелявшего.
Перед этим сообщалось, что курьер в Подмосковье помешал аферистам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей.
Читайте также:
Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге
Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани
В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте
Никита Кротов