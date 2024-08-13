Полиция арестовала мужчину за отрезанный пенис соседа после спора о земле

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В провинции Кампхэнгпхет на севере Таиланда полиция арестовала 58-летнего мужчину по имени Афифат за жестокое нападение на его соседа. Об этом сообщает издание The Thaiger.
В тот день полицейские прибыли на место происшествия после вызова. Они обнаружили 53-летнего Нивата лежащего на обочине дороги в состоянии шока и с многочисленными травмами, включая отсутствие пениса. Рядом с ним был разбитый мотоцикл, что указывало на насильственное нападение.
Жена Нивата, обеспокоенная отсутствием мужа, обнаружила его тело и немедленно сообщила в полицию. Первоначально Ниват был найден с травмами головы, а также порезами на теле. Осмотр места происшествия подтвердил, что нападение было предварительно спланированным.
Следствие установило, что Ниват и Афифат часто ссорились из-за спора о границах их участков. Афифат продал Нивату часть своей земли, но тот не выплатил оставшиеся 30 тысяч батов. Этот долг и нарушение условий сделки стали причиной их конфликтов.
Афифат отрицал свою причастность к нападению, однако, после обыска, на котором был найден спрятанный в пруду нож, он признал свою вину. Афифат рассказал, что давно планировал преступление и решил отрезать пенис Нивата, чтобы создать ложный след, указывающий на ревность как мотив преступления.
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Жена Нивата, обеспокоенная отсутствием мужа, обнаружила его тело и немедленно сообщила в полицию. Первоначально Ниват был найден с травмами головы, а также порезами на теле. Осмотр места происшествия подтвердил, что нападение было предварительно спланированным.
Следствие установило, что Ниват и Афифат часто ссорились из-за спора о границах их участков. Афифат продал Нивату часть своей земли, но тот не выплатил оставшиеся 30 тысяч батов. Этот долг и нарушение условий сделки стали причиной их конфликтов.
Афифат отрицал свою причастность к нападению, однако, после обыска, на котором был найден спрятанный в пруду нож, он признал свою вину. Афифат рассказал, что давно планировал преступление и решил отрезать пенис Нивата, чтобы создать ложный след, указывающий на ревность как мотив преступления.
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Елена Перлова