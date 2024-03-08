Полиция Берлина обнаружила у бывшей участницы RAF 1,2 килограмма золота

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В Берлине у бывшей участницы террористического движения «Фракция Красной армии» обнаружили 1,2 килограмма золота и гранатомёт, об этом сообщает Spiegel.
«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — уточнили в издании.
Помимо этого, полицейские обнаружили у террористки спрятанный гранатомёт, автомат Калашникова, 40 тысяч евро, а также несколько удостоверений личности.
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