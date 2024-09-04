Полиция Дагестана не хочет заводить дело на парня, выстрелившего в свою девушку

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Дагестанские полицейские отказываются разбираться с молодым человеком, который выстрелил в ногу своей 17-летней девушки, которая заразила его и еще восьмерых друзей гонореей. Об этом сообщает Mash Gor.
Согласно сообщению, дагестанский парень влюбился в местную девушку. Друзья предупреждали его, что девушка имеет довольно свободные нравы, но парень не поверил, познакомил ее с мамой, пара стала жить вместе. Тогда приятели решили доказать своему другу распущенность его возлюбленной и пригласили ее на свидание. Девушка согласилась встретиться сразу с девятью ребятами.
Измена произошла прямо на глазах жениха. От злости он выстрелил девушке в ногу из пневматического пистолета. А позже выяснилось, что все участники свидания заболели гонореей.
Девушка написала заявление в полицию. Однако ей прямо сказали, что заниматься этим делом никто не будет.
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Измена произошла прямо на глазах жениха. От злости он выстрелил девушке в ногу из пневматического пистолета. А позже выяснилось, что все участники свидания заболели гонореей.
Девушка написала заявление в полицию. Однако ей прямо сказали, что заниматься этим делом никто не будет.
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Элина Позднякова