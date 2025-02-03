Полиция ищет пытавшегося поджечь торговые павильоны мужчину в Ростове-на-Дону

Фото: istockphoto/blinow61
Мужчину, который пытался поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, сейчас ищут полицейские. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД России.
«…Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь торговые павильоны в Железнодорожном районе города. Прибывшими на место полицейскими проведен осмотр места происшествия, изучены записи камер наблюдения», — добавили в ведомстве.Правоохранители устанавливают все детали произошедшего в минувшую субботу, 1 февраля, инцидента.
Перед этим в Следственном комитете России сообщили о задержании главы администрации Северодонецка Николая Моргунова. Чиновник подозревается в похищении человека. Ведомство опубликовало кадры задержания фигуранта.
Читайте также:
Женщина 7 лет жила в подвале проданного ею дома в Китае
Врачи несколько часов боролись за жизнь Саркисяна, который скончался в больнице после взрыва
В Талдоме поймали серийного магазинного вора
Никита Кротов