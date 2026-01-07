Полиция Испании раскрыла канал поставок в ЕС спрятанного в мраморе метамфетамина
Полиция Испании совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США закрыла испано-мексиканскую преступную сеть, занимающуюся поставками метамфетамина в Европу. Об этом пишет РИА Новости.
Наркотики прятали внутри мраморных плит и статуй, выдавая их за легальные товары.
В результате операции правоохранители ликвидировали организацию, которая контролировала один из крупнейших каналов поставок метамфетамина на континент. В ходе рейда задержали девять человек. Троих из них отправили под стражу по решению суда.
Скрывать наркотики под видом каменных блоков оказалось не так просто, как планировалось. Полиция продолжает расследование, чтобы выявить всех участников этой преступной схемы.
Читайте также: