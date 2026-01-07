Полиция Испании раскрыла канал поставок в ЕС спрятанного в мраморе метамфетамина

07 января 2026, 15:36

Фото: iStock/pashapixel

Полиция Испании совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США закрыла испано-мексиканскую преступную сеть, занимающуюся поставками метамфетамина в Европу. Об этом пишет РИА Новости.