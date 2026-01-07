Появились кадры с места крушения вертолета в Пермском крае
В Сети появились кадры крушения частного двухместного вертолета в Пермском крае. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Ural Mash.
На записи можно заметить разрушенное воздушное судно, лежащее в снегу. Его хвостовая часть, судя по ролику, отломилась при падении.
Напомним, авария произошла на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. В результате катастрофы погибли два человека, объекты инфраструктуры повреждений не получили. По данным телеграм-канала Baza, на борту находились братья, которые пролетали мимо горнолыжного курорта.
