Появились кадры с места крушения вертолета в Пермском крае

Фото: iStock/Zeferli

В Сети появились кадры крушения частного двухместного вертолета в Пермском крае. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Ural Mash.



На записи можно заметить разрушенное воздушное судно, лежащее в снегу. Его хвостовая часть, судя по ролику, отломилась при падении.



Напомним, авария произошла на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. В результате катастрофы погибли два человека, объекты инфраструктуры повреждений не получили. По данным телеграм-канала Baza, на борту находились братья, которые пролетали мимо горнолыжного курорта.

Лидия Пономарева

