СКР в Петербурге открыл дело на мужчину, избившего медиков скорой помощи

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Уголовное дело по факту хулиганства возбудил Следственный комитет против мужчины, который избил работников скорой помощи в Петербурге. Как уточняется в Telegram-канале ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следственных действий.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в публикации Следкома.Перед этим стало известно, что в СК РФ оценят высказывания чешского сенатора Мирославы Немцовы о блокаде Ленинграда. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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