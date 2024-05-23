Полиция проводит обыски в доме старшего брата главы Ингушетии

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В доме старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башир Калиматова проводятся обыски по делу о крупных хищениях из Пенсионного фонда республики. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что следственные действия проводятся в связи с многомиллионными хищениями, совершёнными Калиматовым, который руководил почтовым управлением республики.
Напомним, что в феврале прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии, Москве и Северной Осетии 34 человека, причастных к делу о крупных хищениях в Пенсионном фонде России. Общий ущерб по оценкам специалистов составил свыше двух миллиардов рублей.
В состав преступной группы, как выяснили правоохранители, входили бывшие и ныне действующие сотрудники Пенсионного фонда России и АО «Почта России». С 2019 по 2021 год они произвели незаконный перерасчёт пенсий жителям Ингушетии. Законные пенсии выдавались в отделениях связи, а деньги, полученные под видом перерасчёта, похищались. Чтобы заметать следы участники группы использовали поддельные отчётные документы.
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Напомним, что в феврале прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии, Москве и Северной Осетии 34 человека, причастных к делу о крупных хищениях в Пенсионном фонде России. Общий ущерб по оценкам специалистов составил свыше двух миллиардов рублей.
В состав преступной группы, как выяснили правоохранители, входили бывшие и ныне действующие сотрудники Пенсионного фонда России и АО «Почта России». С 2019 по 2021 год они произвели незаконный перерасчёт пенсий жителям Ингушетии. Законные пенсии выдавались в отделениях связи, а деньги, полученные под видом перерасчёта, похищались. Чтобы заметать следы участники группы использовали поддельные отчётные документы.
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Анастасия Чинкова