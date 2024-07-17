Полиция США застрелила подозрительного человека в 3 км от съезда республиканцев

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Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, застрелили подозрительного человека почти в четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил телеканал WISN, пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе. Примерно в 2,4 милях от главного места проведения конгресса. Свидетели рассказали, что подозреваемый при конфликте с оппонентом достал нож и его застрелили полицейские. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Происшествие, скорее всего, не связано со съездом.
Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
ФБР предупреждает о возможной «мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.
ФБР предупреждает о возможной «мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова