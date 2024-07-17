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Полиция США застрелила подозрительного человека в 3 км от съезда республиканцев

17 июля 2024, 08:15
Фото: iStock/MattGush

Фото: iStock/MattGush

Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, застрелили подозрительного человека почти в четырех километрах от места проведения съезда Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил телеканал WISN, пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе. Примерно в 2,4 милях от главного места проведения конгресса. Свидетели рассказали, что подозреваемый при конфликте с оппонентом достал нож и его застрелили полицейские. На месте ЧП работают сотрудники полиции. Происшествие, скорее всего, не связано со съездом.

Меры безопасности в Милуоки усилили после попытки убийства республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.



13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован.

ФБР предупреждает о возможной «‎мести» за покушение на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Обокравшую подмосковного пенсионера женщину вычислили по окурку
17 июля 2024, 09:17

Полицейские Сергиева Посада задержали женщину, подозреваемую в краже 200 тысяч рублей у 84-летнего местного жителя, найти воровку помог анализ ДНК, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что две женщины, представившись соцработницами, проникли в квартиру пенсионера на улице Дружбы и, под предлогом замены купюр старого образца на новые, попросили пенсионера принести имеющиеся сбережения. Осмотрев принесённые из серванта 200 тысяч рублей, мошенницы сказали, что эти деньги менять не нужно. Затем одна из них увела пенсионера на кухню под предлогом заполнения бумаг, а вторая украла деньги из гостиной», — говорится в сообщении.
Полицейские просмотрели запись видеонаблюдения у подъезда и обратили внимание, что одна из мошенниц курила, прежде чем войти. Выброшенный ей окурок удалось найти. Эксперты сделали анализ ДНК оставленной на окурке слюны и по Федеральной базе геномной информации установили личность женщины. Оказалось, что это 44-летняя жительница Рязани, ранее судимая за мошенничество.

Женщину задержали на одном из столичных вокзалов. Сейчас полиция разыскивает её сообщницу.

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#мвд московской области
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Украинец-трансгендер похитил младенца из перинатального центра в Кременчуге
17 июля 2024, 09:03

Фото: istockphoto/olegda88

Сменивший пол украинец выкрал новорожденного младенца из перинатального центра в городе Кременчуге. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На кадрах можно увидеть, как из здания выходит женщина с большим свёртком, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на информацию Нацполиции. Однако после задержания оперативники выяснили, что похитителем был 25-летний мужчина-транссексуал.

Свой поступок он объяснил тем, что очень хотел иметь ребёнка, а родить его был не в состоянии по понятным физиологическим причинам. Тогда и решился на похищение младенца. Сейчас с малышом всё хорошо, полицейские вернули его матери в перинатальный центр. В отношении чадолюбивого трансгендера возбуждено уголовное дело.

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#полицейские
#мужчина
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Сотрудница американской школы занялась оральным сексом с семиклассником
17 июля 2024, 08:19

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В американском штате Коннектикут под суд попала 47-летняя консультантка по профориентации одной из школ. Она совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своём кабинете.
Расследование в отношении Луизы Мелкионе из города Нью-Канаан началось в апреле, когда один из учителей заметил у неё в телефоне неподобающую переписку с семиклассником (в США в седьмом классе учатся дети 12-13 лет — прим. ред.). Выяснилось, что их отношения начались ещё год назад, когда мальчик перевёлся в эту школу.

Они обменивались интимными фото. Школьник рассказал, что в своём кабинете Луиза, опустив шторы, неоднократно занималась с ним оральным сексом. Он также рассказал, что Мелкионе, у которой, к слову, трое детей, исполняла для него эротические танцы. После ареста женщина внесла за себя залог в размере 500 тысяч долларов и вышла на свободу. Известно, что её муж подал на развод и хочет отсудить у неё троих детей.

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#развод
#секс
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Вышедший из тюрьмы пермский людоед устроился на работу в приют для бездомных животных
Shot: пермский людоед Михаил Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных
17 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Вышедший из тюрьмы пермский людоед Михаил Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Свои преступления Михаил Малышев совершал в конце 1990-х годов. В 34 года он познакомился с девушкой — Инной Боровик. Людоед сделал её своей рабыней. Он не выпускал Инну из дома, насиловал и откусил кончик носа. В 1999 году она позвала в квартиру первую жертву Малышева — студентку пермского ПТУ 16-летнюю Наталью. Он её изнасиловал и убил. Из плоти приготовил фарш. Через год жертвой стал местный рабочий. Каннибал убил его топором, расчленил и также приготовил фарш.

Малышева задержали после этого убийства. В его квартире обнаружили полный холодильник человечины и собачатины. Убийца начал питаться домашними питомцами, ещё когда был подростком.

Его отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Отмотав срок, он вернулся к себе домой. По знакомству его взяли работать в приют для животных. Он строит будки для собак, убирает территорию и нарезает мясо. Платят ему просроченной едой. Малышев жалуется, что сводит концы с концами.

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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«Росэнергоатом»: Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
17 июля 2024, 05:59

Фото: istock / LYagovy

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, ранее отключенный автоматикой, подключен к сети. Об этом проинформировал «Росэнергоатом».
По данным энергетической компании, энергоблок к утру 17 июля несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

16 июля сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Согласно информации пресс-службы станции, энергоблок №1 отключили из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#страны
#компании
#аэс
#ограничения
#станции
#рф
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Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ в Подмосковье займет месяц
17 июля 2024, 04:37

Фото: istock / porpeller

Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в подмосковной Коломне может занять месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как утверждает собеседник издания, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы.

«Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и погибших будут готовы в течение месяца», — сказал источник.
12 июля в оперативные службы поступили сведенья о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Погибли три члена экипажа, на борту разбившегося самолёта не было пассажиров.

По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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#смерть
#уголовное ук
#эксперты
#нарушение
#рф
#крушение
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МВД объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ
МВД: В РФ объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
17 июля 2024, 03:06

Фото: istock / ???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Федорова. Соответствующие сведенья появились в базе данных ведомства.
«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД России.
Статья, по которой Федоров разыскивается, не указана.

Ранее стало известно, что латвийского бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Отмечается, что что в конце июня отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. По сведеньям источника, экс-парламентарий сейчас проживаетна территории России.

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#мвд
#розыск
#ук
#рф
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Грязный скандал вокруг популярного коуча за детскую порнографию: Судимость Шишкина
Известный коуч Шишкин оказался судимым за детскую порнографию и проституцию
17 июля 2024, 02:56

Фото: istock / Alberto Marrupe Gutierrez

В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха».
Валентин Шишкин — крайне раскрученный эксперт в области кинетики. Блогер позиционирует себя как автор уникальной методики видеоанализа личности и специалист по невербальным коммуникациям. Коуч регулярно выступает на федеральных телеканалах и возглавляет Онлайн-Школу Кинетического имиджа.

Личным расследованием занялся блогер Александр Чаров. Кроме его видео на Youtube-канале, официальных подтверждений нет. Однако после шумихи ряд очень известных блогеров удалили видео с Шишкиным со своих каналов.

Как заявляет Чаров, Шишкин ранее был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Также есть сведения, что он под фамилией Рогачев был связан с модельным агентством «Элита-мода», которое, как писали «Известия», занималось производством и торговлей детских порнографических материалов.

Как выяснилось, это агентство было только прикрытием для совершения преступлений. Его учредитель Дмитрий Петраковский предлагал своих учениц — девочек от 7 до 14 лет — богатым клиентам. В 2004 году Петраковский был задержан с поличным при попытке продать оперативникам, переодетым в клиентов, нескольких несовершеннолетних девочек за 2 тысячи долларов. За преступление Петраковский получил 5,5 лет тюрьмы, а его подельники Валентин Рогачев (он же Шишкин) и Роман Богомольский — 4 и 3 года соответственно.

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#преступление
#психолог
#эксперт
#скандал
#онлайн
#блогер
#youtube
#интервью
#педофилия
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Совратили девочек и поселили нелегалов: Детский лагерь в Анапе превратили в ночлежку
В закрытом лагере Анапы, куда проник педофил, 200 человек жили незаконно
17 июля 2024, 02:23

KatarzynaBialasiewicz

Практически 200 человек незаконно проживали в закрытом из-за нарушений эксплуатации детском лагере «Счастливое детство» в Анапе, где ранее над двумя девочками надругался педофил. Об этом проинформировали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
В этом лагере произошло задержание 49-летнего педофила, которого признали виновным в преступлениях против двух несовершеннолетних. За преступление мужчина получил семилетний срок в колонии строгого режима.

На следующий день приставы явились в этот лагерь. Вместо закрытых помещений и тишины они узрели на территории «Счастливого детства» серьезное количество посторонних людей.

«Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — сказано в сообщении.
В отношении владельца детского учреждения составили административный протокол и назначен штраф, но людей он так и не выселил.

Позже судебные приставы Анапского городского отдела освободили «Счастливое детство» от посторонних 187 человек и опечатали все входные группы.

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