Полиция установит личности нудистов, снявшихся без одежды с ребенком в Коктебеле

14 августа 2025, 23:42

МВД Крыма проверит видео с нудистами в Коктебеле, танцующими в присутствии ребенка

Фото: iStock/sergeyryzhov

Полиция Крыма инициировала проверку обстоятельств съемки видео с обнаженными людьми на пляже в Коктебеле, где присутствовал ребенок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Крым. Предварительно, столь непристойным образом себя вели туристы.