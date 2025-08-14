Полиция установит личности нудистов, снявшихся без одежды с ребенком в Коктебеле
Полиция Крыма инициировала проверку обстоятельств съемки видео с обнаженными людьми на пляже в Коктебеле, где присутствовал ребенок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Крым. Предварительно, столь непристойным образом себя вели туристы.
В соцсетях распространились кадры, на которых группа обнаженных взрослых с раскрашенными телами танцует на берегу. Рядом с нудистами находится девочка примерно десяти лет.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут установлены личности участников инцидента и дана правовая оценка их действиям. Согласно официальной информации, отделом МВД России по Феодосии данный факт зарегистрирован в установленном порядке.
