Раскрыта личность возможного убийцы федерального судьи в Волгоградской области
Убийцей федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине Волгоградской области, предварительно, является местный житель Сергей К. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным публикации, мотивом преступления стала месть: 47-летний мужчина узнал о романе супруги с жертвой. Злоумышленник дождался Ветлугина возле здания суда на улице Советской и открыл огонь из карабина.
Ветлугина расстреляли из «Сайги», затем надругались над телом: отрезали половой орган и вонзили мужчине в глаз нож. Примечательно, что преступник не пытался скрыться и сдался прибывшей полиции. Сейчас убийцу допрашивают.
По факту преступления возбуждено два уголовных дела: за убийство с особой жестокостью и за незаконное хранение огнестрельного оружия. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.
