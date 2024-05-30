Полиция в Кировской области задержала мужчину, ударившего незнакомых детей

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Полиция задержала мужчину, ударившего детей в Кировской области. Об этом написала пресс-секретарь министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.
Сообщается, что напавшим оказался ранее судимый местный житель. Сейчас ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка. В соцсетях появилось видео. На нём мужчина нанес удары детям, которые, по его словам, «попали под горячую руку».
Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Инцидент произошел 27 мая в селе Пасегово, группа детей играла на детской площадке, компания школьников начала дразнить незнакомого мужчину, между взрослым и подростками завязалась словесная перепалка. В соцсетях появилось видео. На нём мужчина нанес удары детям, которые, по его словам, «попали под горячую руку».
Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. После этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова