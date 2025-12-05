Достижения.рф

Певица Надежда Бабкина осталась без товарных знаков на территории России

РИА Новости: Надежда Бабкина потеряла все действующие в РФ товарные знаки
Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка РФ Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, которые действовали на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.



Певица еще в 2015 году подала регистрацию товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде своей личной росписи и инициалов. Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал их в 2016 году.

«Все лично должна состряпать»: Надежда Бабкина призналась, что предпочитает скромный праздничный стол на Новый год
«Все лично должна состряпать»: Надежда Бабкина призналась, что предпочитает скромный праздничный стол на Новый год
Под товарными знаками Бабкина имела возможность выпускать широкий ассортимент продукции. Например: ювелирные изделия, одежду, обувь, сумки, головные уборы, текстиль и различные аксессуары.

Однако в сентябре 2025 года срок действия товарного знака артистки истек.

2 декабря президент России Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Звезду выделили за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0