Певица Надежда Бабкина осталась без товарных знаков на территории России
Народная артистка РФ Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, которые действовали на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Певица еще в 2015 году подала регистрацию товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде своей личной росписи и инициалов. Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал их в 2016 году.
Под товарными знаками Бабкина имела возможность выпускать широкий ассортимент продукции. Например: ювелирные изделия, одежду, обувь, сумки, головные уборы, текстиль и различные аксессуары.
Однако в сентябре 2025 года срок действия товарного знака артистки истек.
2 декабря президент России Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Звезду выделили за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.