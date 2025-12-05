Певица Надежда Бабкина осталась без товарных знаков на территории России

05 декабря 2025, 06:41

РИА Новости: Надежда Бабкина потеряла все действующие в РФ товарные знаки

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка РФ Надежда Бабкина лишилась всех товарных знаков, которые действовали на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.





Певица еще в 2015 году подала регистрацию товарные знаки «Надежда Бабкина», включая варианты в виде своей личной росписи и инициалов. Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал их в 2016 году.



