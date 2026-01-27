Народная артистка РФ Мария Аронова прокомментировала слухи о своей госпитализации
Народная артистка России Мария Аронова опровергла распространившиеся слухи о проблемах со здоровьем, заявив, что чувствует себя хорошо. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее появилась информация о якобы серьёзном заболевании актрисы. Сообщалось, что после обращения 53-летней Ароновой к врачам из-за мучительных приступов икоты у нее диагностировали воспаление пищевода и стеатогепатит.
Однако вскоре эти сведения опровергла директор артистки. В ночь с 26 на 27 января стало известно, что знаменитость также пообщалась с журналистами, чтобы рассказать о своем самочувствии.
«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — сказала Аронова.Согласно материалу, артистка в понедельник вечером вышла на сцену Театра имени Вахтангова. Она приняла участие в спектакле «Мадемуазель Нитуш», где сыграла роль начальницы монастырского пансиона. Почти четырёхчасовое выступление, по отзывам зрителей, Аронова провела с присущими ей энергией, талантом и харизмой.