Народная артистка РФ Мария Аронова прокомментировала слухи о своей госпитализации

Народная артистка РФ Мария Аронова заверила, что чувствует себя хорошо
Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народная артистка России Мария Аронова опровергла распространившиеся слухи о проблемах со здоровьем, заявив, что чувствует себя хорошо. Ее слова приводит РИА Новости.



Ранее появилась информация о якобы серьёзном заболевании актрисы. Сообщалось, что после обращения 53-летней Ароновой к врачам из-за мучительных приступов икоты у нее диагностировали воспаление пищевода и стеатогепатит.

Однако вскоре эти сведения опровергла директор артистки. В ночь с 26 на 27 января стало известно, что знаменитость также пообщалась с журналистами, чтобы рассказать о своем самочувствии.

«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — сказала Аронова.
Согласно материалу, артистка в понедельник вечером вышла на сцену Театра имени Вахтангова. Она приняла участие в спектакле «Мадемуазель Нитуш», где сыграла роль начальницы монастырского пансиона. Почти четырёхчасовое выступление, по отзывам зрителей, Аронова провела с присущими ей энергией, талантом и харизмой.
