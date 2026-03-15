Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы, есть пострадавшие
На Волоколамском шоссе в Москве столкнулись два трамвая. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе российской столицы. В результате аварии, вызванной столкновением, один из трамваев сошел с рельсов.
Семь человек получили травмы. На месте происшествия дежурят 20 машин скорой помощи. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что микроавтобус столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми на Калужском шоссе в Москве. Количество пострадавших в ДТП увеличилось до девяти человек.
