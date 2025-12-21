В подмосковном яхт-клубе перевернулась лодка, погибшим может быть один из самых влиятельных авторитетов 90-х
В подмосковном яхт-клубе перевернулась лодка, погиб один человек. Предварительно, жертвой мог стать один из самых влиятельных авторитетов 90-х — Виктор Аверин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел в Мытищах. Спасти мужчину, оказавшегося в воде, не удалось. Сообщается, что на борту лодки находились еще четверо людей в тот момент, когда судно неожиданно перевернулось.
Тело погибшего пока не опознано. Отмечается, что им может быть бывший лидер ОПГ «Солнцевские», а ныне авторитетный бизнесмен и и владелец многомиллиардных активов Виктор Аверин (также известный как «Авера-старший»).
Правоохранительные органы проводят работу с целью установить все обстоятельства трагедии.
