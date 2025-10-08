Полиция задержала маньяка, пытавшегося изнасиловать девушку в парке Лефортово
Полицейские задержали маньяка, пытавшегося изнасиловать девушку в парке Лефортово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на москвичку, которая рано утром вышла на пробежку. Он попытался изнасиловать её, но девушке удалось вырваться и убежать. Она отправилась в полицию, где по её описанию составили фоторобот подозреваемого.
Теперь стало известно о задержании насильника. Им оказался 22-летний уроженец Самарской области Дмитрий Шепетуха, который после нападения успел скрыться в Рязани.
В апреле 2024 года молодой человек вышел из ИК-10 в Самарской области. У него несколько судимостей – по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом группой лиц, и по статье о грабеже.
В настоящее время подозреваемого допрашивают и проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
В отношении Шепетухи возбудили уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасиловании.
Расследованием дела занимается столичный СК РФ.
