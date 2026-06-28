Вооружённый ножом мужчина устроил погром во дворе жилого дома в Иркутске
В Иркутске полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который устроил погром во дворе жилого дома на улице Лыткина. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash, публикуя кадры инцидента.
Согласно материалу, дебошир выбежал на улицу с лезвием, громко кричал, ругался, бросался землёй с клумб и даже угрожал прохожим. Местные жители не могли его успокоить.
Агрессивный мужчина также пытался проникнуть на второй этаж к одной из соседок. Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, нарушитель попытался скрыться в подъезде, но трое полицейских догнали его, повалили на землю и доставили в отделение. Причина странного поведения гражданина в материале не уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Венесуэле колумбийские спасатели извлекли из-под обломков здания 11-летнего мальчика. Он провёл под завалами около 70 часов.
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