Вооружённый ножом мужчина устроил погром во дворе жилого дома в Иркутске

28 июня 2026, 06:08

Трое полицейских скрутили дебошира, который носился с ножом по двору в Иркутске

Фото: iStock/GankaTt

В Иркутске полицейские задержали вооружённого ножом мужчину, который устроил погром во дворе жилого дома на улице Лыткина. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash, публикуя кадры инцидента.