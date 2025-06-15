Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты
Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.



Указанные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы, а минувшей ночью аналогичные ограничения также вводили в аэропортах Калуги и Тамбова. По информации представителя Росавиции, такие ограничения введены с целью обеспечения безопасности полётов пассажирских самолётов.

Кроме того, Артем Кореняко указал, что в данный момент службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о коллапсе в аэропорту Внуково из-за огромных очередей.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0