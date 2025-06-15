Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты

15 июня 2025, 10:58

В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.