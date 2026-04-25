Фигурант дела о нападении на врачей в больнице в Дагестане не признал вину
В ходе судебного заседания в Советском районном суде Махачкалы, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для жителя Дагестана, подозреваемого в нападении на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского, следователь заявил, что фигурант не признал свою вину на допросе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Суд принял решение заключить под стражу 31-летнего Шамиля Сурхаева, уроженца села Тлярата Гумбетовского района. По версии следствия, 23 апреля он напал с ножом на медиков.
Как отметил представитель следствия, непризнание вины подозреваемым не опровергает его причастность к преступлению, подтвержденную совокупностью собранных улик. Также отмечается, что после инцидента Сурхаев попытался скрыться, но его задержали благодаря оперативным действиям полиции и охраны больницы.
В четверг мужчина в приемном покое клиники сначала нанес ножевое ранение дежурившему хирургу, а затем набросился на травматолога, пытавшегося защитить коллегу. Хирурга в крайне тяжелом состоянии прооперировали и поместили в реанимацию. По указанному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
