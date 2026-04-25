Фигурант дела о нападении на врачей в больнице в Дагестане не признал вину

25 апреля 2026, 22:15

Фигурант дела о нападении на врачей в больнице в Махачкале не признал вину

В ходе судебного заседания в Советском районном суде Махачкалы, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для жителя Дагестана, подозреваемого в нападении на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского, следователь заявил, что фигурант не признал свою вину на допросе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.