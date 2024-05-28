«Полностью загорелся»: чем ВСУ атаковали Балашиху, новые подробности о разрушениях и жертвах

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Вечером 27 мая ВСУ осуществили попытку атаки Подмосковья беспилотником. Обломки дрона рухнули на жилой дом, пострадали люди. О том, что известно об атаке на Балашиху и какого реальное количество жертв расскажет редакция «Радио 1».
В Подмосковье сбит беспилотник
Российская система ПВО перехватила и уничтожила дрон противника вечером 27 мая над микрорайоном Кучино в Балашихе. Обломки бесплотника рухнули на жилой дом, на место его падения прибыли оперативники. Ситуацию вскоре прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он сообщил, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Воробьёв подчеркнул, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.
Известно, что в доме находились пожилая пара, их дочь и внучка. Они остались целы.
Пострадавшие в результате падения дрона в Балашихе
Через некоторое время глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что на соседней улице упавшие осколки БПЛА задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу.
Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в подмосковных аэропортах
После падения обломков дрона на жилой дом в Подмосковье два столичных аэропорта ввели временное ограничение. Самолеты изменили курсы взлетов и посадки. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно. Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском.
Вскоре ограничения были сняты и воздушная гавань начала работать в прежнем режиме.
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Какие еще разрушения в Балашихе после падения БПЛА
Представитель экстренных служб рассказал изданию РИА Новости о том, что в результате падения обломков дрона в Балашихе повреждения получили один многоэтажный и два частных дома.
«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в одном из поврежденных домов оказались выбиты стекла, а второй полностью загорелся.
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Анастасия Хохлова