Польский посол разыскивается в Екатеринбурге

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Посол Польши Кшиштоф Краевский разыскивается в Екатеринбурге со своим личным спецназом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, кортеж Краевского с дипломатическими номерами скрылся в неизвестном направлении после пересечения двойной сплошной на Ржевском тракте.
Посол прибыл в Свердловскую область в минувший понедельник, 3 июня. Краевский побыл у мемориала ссыльным полякам под Режом.
Кортеж состоял из трех автомобилей. Ими нарушены три правила дорожного движения (ПДД). Уточняется, что одна машина двигалась прямо по встречной полосе. Сотрудниками ГАИ выявлены и разыскиваются нарушители.
К слову, в мае ГАИ сотрудники провели несколько рейдов в рамках проверки соблюдения ПДД на территории городского округа Серебряные Пруды.
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Кортеж состоял из трех автомобилей. Ими нарушены три правила дорожного движения (ПДД). Уточняется, что одна машина двигалась прямо по встречной полосе. Сотрудниками ГАИ выявлены и разыскиваются нарушители.
К слову, в мае ГАИ сотрудники провели несколько рейдов в рамках проверки соблюдения ПДД на территории городского округа Серебряные Пруды.
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Никита Кротов