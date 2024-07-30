Польский солдат умер во время утренней зарядки

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Польский солдат скончался во время утренней зарядки. Об этом информирует генеральное командование родов вооруженных сил страны.
Уточняется, что несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь военного не удалось. Согласно информации источника, капралу Адаму Депте было тридцать пять лет.
Иные подробности произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки избили бойца специальной военной операции и украли у него три миллиона рублей. У бойца украли банковскую карту, а также мобильный телефон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки избили бойца специальной военной операции и украли у него три миллиона рублей. У бойца украли банковскую карту, а также мобильный телефон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова