Полсотни человек погибли в пустыне: подробности
В пустынном районе Нигера, в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, в результате экстремальной жажды погибли 49 человек. Тела погибших захоронили в братских могилах, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, трагедия произошла из-за поломки транспортного средства, на котором передвигалась группа путешественников. Люди остались без воды и не смогли починить машину, оказавшись в ловушке посреди суровой пустыни с экстремально высокими температурами и полным отсутствием источников воды.
Выжить удалось только двоим. Они смогли преодолеть огромное расстояние, добраться до водоема и вызвать помощь. Однако их спутники не дождались спасения.
Ранее гид пропал на Эвересте. Его искали больше недели.
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