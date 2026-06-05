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Полсотни человек погибли в пустыне: подробности

BFMTV: 49 человек погибли от обезвоживания в Нигере
Фото: istockphoto/Tatiana Kashko

В пустынном районе Нигера, в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, в результате экстремальной жажды погибли 49 человек. Тела погибших захоронили в братских могилах, сообщает BFMTV.



По данным телеканала, трагедия произошла из-за поломки транспортного средства, на котором передвигалась группа путешественников. Люди остались без воды и не смогли починить машину, оказавшись в ловушке посреди суровой пустыни с экстремально высокими температурами и полным отсутствием источников воды.

Выжить удалось только двоим. Они смогли преодолеть огромное расстояние, добраться до водоема и вызвать помощь. Однако их спутники не дождались спасения.

Ранее гид пропал на Эвересте. Его искали больше недели.

Никита Кротов

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