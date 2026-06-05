Полсотни человек погибли в пустыне: подробности

05 июня 2026, 12:05

BFMTV: 49 человек погибли от обезвоживания в Нигере

Фото: istockphoto/Tatiana Kashko

В пустынном районе Нигера, в 80 километрах к западу от населенного пункта Ассамака, в результате экстремальной жажды погибли 49 человек. Тела погибших захоронили в братских могилах, сообщает BFMTV.