Получившую по ягодице от незнакомца блогершу в Москве признали виновной
Накануне в Москве известную блогершу Ксению Карпову шлепнул по ягодицам незнакомец. Телеграм-канал Baza сообщал, что девушка обратилась в полицию.
Сегодня история получила продолжение. В сети появилась информация, что суд признал ее виновной в случившемся. Утверждается, что инстанция вынесла соответствующее решение.
Согласно встречному заявлению злоумышленника, блогерка якобы танцевала и загородила ему проход на платформе. Она была в полном недоумении от такого вердикта.
Дело о действиях мужчины рассмотрят позже.
