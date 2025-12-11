Достижения.рф

Получившую по ягодице от незнакомца блогершу в Москве признали виновной

Суд признал блогершу Карпову виновной в получении по ягодице
Накануне в Москве известную блогершу Ксению Карпову шлепнул по ягодицам незнакомец. Телеграм-канал Baza сообщал, что девушка обратилась в полицию.



Сегодня история получила продолжение. В сети появилась информация, что суд признал ее виновной в случившемся. Утверждается, что инстанция вынесла соответствующее решение.

Согласно встречному заявлению злоумышленника, блогерка якобы танцевала и загородила ему проход на платформе. Она была в полном недоумении от такого вердикта.

Дело о действиях мужчины рассмотрят позже.

