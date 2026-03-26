Россиянин поджёг свою жену после того, как наелся грязного крыжовника во дворе
Суд назначил три года колонии общего режима мужчине, который поджёг жену после того, как поел грязного крыжовника во дворе. Подробности сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Установлено, что подсудимый съел ягоды с куста во дворе дома, после чего у него долго болел живот — лекарства не помогали. Супруга переживала за состояние мужа и начала советовать ему другие таблетки. Кроме того, она указала, что алкоголь и курение не способствуют выздоровлению.
Забота задела мужчину, и он в порыве эмоций плеснул в жену керосином, а затем бросил в неё окурок. Одежда на женщине воспламенилась. Гражданин тут же принялся тушить супругу и вызвал скорую помощь. Врачи спасли пострадавшую.
Суд зачёл в срок наказания период содержания обвиняемого под стражей с 16 июля 2025 года. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу фигуранту отменят.
