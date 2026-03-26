Россиянин поджёг свою жену после того, как наелся грязного крыжовника во дворе

Суд назначил три года колонии мужчине, поджёгшему жену из-за спора о здоровье
Фото: Istock/Elena_Abduramanova

Суд назначил три года колонии общего режима мужчине, который поджёг жену после того, как поел грязного крыжовника во дворе. Подробности сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».



Установлено, что подсудимый съел ягоды с куста во дворе дома, после чего у него долго болел живот — лекарства не помогали. Супруга переживала за состояние мужа и начала советовать ему другие таблетки. Кроме того, она указала, что алкоголь и курение не способствуют выздоровлению.

Забота задела мужчину, и он в порыве эмоций плеснул в жену керосином, а затем бросил в неё окурок. Одежда на женщине воспламенилась. Гражданин тут же принялся тушить супругу и вызвал скорую помощь. Врачи спасли пострадавшую.

Суд зачёл в срок наказания период содержания обвиняемого под стражей с 16 июля 2025 года. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу фигуранту отменят.

Ольга Щелокова

