Помогавшему россиянам получить ВНЖ в Европе юристу Мойжесу предъявлено обвинение

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Помогавшему россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе юристу Герману Мойжесу предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом информирует ТАСС.
«Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО «Лефортово», — рассказал собеседник издания.Помимо этого, оказалось, что у Мойжеса имеется гражданство Германии.
Герман Мойжес — один из создателей петербургского велодвижения, а также исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали», занимающейся развитием велоинфрастуктуры города. Мойжес является юристом и управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия», которая помогает гражданам РФ и стран СНГ при получении ВНЖ в Германии. Мойжеса задержали российские силовики в конце мая в Санкт-Петербурге по подозрению в госизмене.
Ранее сообщалось, что сотрудника оборонного завода задержали за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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