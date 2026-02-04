Россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья

04 февраля 2026, 19:49

В Челябинской области мужчина получил 13 лет за нападение на 11-летнюю девочку

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Челябинской области приговорил 41-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима. Он совершил преступление против 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Ашинского суда.