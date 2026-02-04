Россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья
Суд в Челябинской области приговорил 41-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима. Он совершил преступление против 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Ашинского суда.
Установлено, что летом 2024 года мужчина распивал спиртное в гостях. Когда дочь его приятелей провожала его домой, он попытался её изнасиловать. Девочка оказала сопротивление, смогла освободиться и убежать. Суд квалифицировал действия как покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.
В качестве наказания мужчина получил 13 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1,5 года. При вынесении приговора суд учёл признание вины, помощь следствию, состояние здоровья подсудимого и наличие у него двоих детей
Накануне подросток в Москве откусил язык педофилу в попытке защититься.
