Слова Захаровой заставили попавшую к Лаврову журналистку Sky News покраснеть

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На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналистка британского телеканала Sky News оказалась в центре внимания после реплики официального представителя МИД Марии Захаровой. Об этом в Telegram-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Захарова предложила вынести вопрос о присутствии репортера на голосование среди российских журналистов, которые единогласно разрешили ей остаться в зале. После этого, по словам Симоньян, британская журналистка покраснела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20.
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«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — отметила Симоньян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20.
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Мария Моисеева